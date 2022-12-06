Дві умови: Кулеба назвав складові для закінчення війни

На думку глави МЗС, у Кремлі має змінитися думка щодо війни, а також росіяни повинні вивести свої війська з території України, інформує ZN.ua.

Дві умови: Кулеба назвав складові для закінчення війни
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для закінчення війни, яку розпочала Росія на території України, Москві достатньо виконати два пункти. По-перше, докорінна зміна думки про війну і вивід російських військ на кордони України 1991 року. Про це очільник МЗС повідомив під час інтерв’ю для NDTV.

"G20 об'єднує різні країни, але жодна з них, окрім Росії, не хоче війни. Тому, щоб покласти край війні в Україні, необхідно зробити дві речі - думка в Кремлі має змінитись, і такі держави, як Індія, можуть допомогти в цьому "І Москві доводиться відмовлятися від своїх військових планів і переходити від розпалювання війни до мирної лінії мислення. По-друге, Росія повинна вивести свої війська з усієї території України", - зазначив Кулеба.

Як вважає міністр, це відправні точки всеосяжного мирного діалогу, але водночас є багато питань, які потрібно вирішити.

"Всі вони були викликані війною, яку вела Росія. Продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими, захист довкілля під час війни. Таким чином, G20 може зіграти свою роль прямо зараз. Лідерство та участь Індії будуть оцінені", - додав глава української дипломатії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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