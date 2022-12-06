Які літаки могли потрапити під удар на авіабазі у Курську: фото з супутника

Рано вранці 6 грудня в Курській області в районі аеродрому після атаки безпілотника спалахнув нафтонакопичувач. Аеродром у Курську є спільним для цивільної та військової авіації, але з початку повномасштабного вторгнення став виключно військовим, на ньому штатно базується 14-й винищувальний авіаполк, який зараз озброєний Су-30СМ.

Про те, які літаки могли потрапити під удар на авіабазі в Курську, розповідає DEFENSE EXPRESS, інформує Апостроф.

Під удар потрапила щонайменше південна частина аеродрому, проте більшість літаків розміщуються у північній частині аеропорту на стоянках.

Водночас супутникові знімки за серпень цього року демонструють, що авіабаза в Курську активно використовується для розміщення штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52.

Також на супутникових знімках видно літаки МіГ-29СМТ, які полк експлуатував з 2009 по 2018 рік і які продовжують перебувати на зберіганні просто неба.

Можливо, що на сьогоднішній день усі літальні апарати розосереджені. При цьому склад паливно-мастильних матеріалів є досить зручною метою для атаки. Виведення його з ладу створює значні складнощі для експлуатації всіх літаків і гелікоптерів, що на якийсь час може скоротити активність експлуатації всієї авіабази.


Олена Руденко, Апостроф





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