Forbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядів

Москва намагалася зробити так, щоб українські гармати повністю замовкли, але цей план не спрацював через один неочікуваний фактор, інформує ZN.ua.

Forbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядів
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Росія мало що зробила правильно за 10 місяців війни проти України. Але їй дещо вдалося перед війною. Москва вела систематичну диверсійну кампанію проти українських складів зброї. І це призвело до знищення значної частини запасів 122- і 152-міліметрових артилерійських снарядів, а також 122- і 300-міліметрових ракет.

«Диверсії настільки сильно виснажили українські запаси, що коли сотня російських батальйонів зайшла в Україну з півночі, сходу і півдня в кінці лютого, була реальна загроза, що великі українські гармати будуть мовчати», - пише американський Forbes, додаючи, що для Києва це була б катастрофа.

Видання пояснює, що сухопутна доктрина України, як і російська, визначає артилерію ключовою силою. Танки і піхотинці виявляють і фіксують ворожі сили, щоб великі гармати і ракети могли знищити їх. Якби в України закінчилися снаряди, а за інформацією Forbes це майже сталосая, не лишилося б нічого, щоб зупинило російську армію.

«Єдина річ врятувала Україну: це термінові поставки західної артилерії, а також снарядів і ракет, щоб можна було вести вогонь далі. Пожертви гармат і боєприпасів допомогли 12 окремим артилерійсько-ракетним бригадам, а також артилерійським батальйонам в складі танкових і піхотинських бригад стріляти до тих пір, поки Україна не змогла б розширити власне виробництво боєприпасів», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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