Forbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядів
Москва намагалася зробити так, щоб українські гармати повністю замовкли, але цей план не спрацював через один неочікуваний фактор, інформує
Росія мало що зробила правильно за 10 місяців війни проти України. Але їй дещо вдалося перед війною. Москва вела систематичну диверсійну кампанію проти українських складів зброї. І це призвело до знищення значної частини запасів 122- і 152-міліметрових артилерійських снарядів, а також 122- і 300-міліметрових ракет.
«Диверсії настільки сильно виснажили українські запаси, що коли сотня російських батальйонів зайшла в Україну з півночі, сходу і півдня в кінці лютого, була реальна загроза, що великі українські гармати будуть мовчати», - пише американський
Видання пояснює, що сухопутна доктрина України, як і російська, визначає артилерію ключовою силою. Танки і піхотинці виявляють і фіксують ворожі сили, щоб великі гармати і ракети могли знищити їх. Якби в України закінчилися снаряди, а за інформацією Forbes це майже сталосая, не лишилося б нічого, щоб зупинило російську армію.
«Єдина річ врятувала Україну: це термінові поставки західної артилерії, а також снарядів і ракет, щоб можна було вести вогонь далі. Пожертви гармат і боєприпасів допомогли 12 окремим артилерійсько-ракетним бригадам, а також артилерійським батальйонам в складі танкових і піхотинських бригад стріляти до тих пір, поки Україна не змогла б розширити власне виробництво боєприпасів», - пише видання.