Колишнього беркутівця засудили до восьми років у справі розгону Майдану

1 грудня 2013 року він жорстоко побив затриманого учасника акції протесту, інформує ZN.ua.

Колишнього беркутівця засудили до восьми років у справі розгону Майдану

Печерський районний суд Києва 5 грудня ухвалив обвинувальний вирок щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України в Харківській області.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, колишнього правоохоронця засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на три роки. Наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця.

Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.При цьому сам засуджений пебуває у розшуку з 2015 року.

Згідно з доказами прокуратури, 1 грудня 2013 року засуджений наніс численні удари гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

“Потерпілий в цей час не вчиняв жодних протоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками”, - вказали у прокуратурі на жорстокість колишнього правоохоронця.

Беркутівця звинувачували у виконанні явно злочинного наказу, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України).


Ірина Знась, ZN.ua





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