Докази для Гааги: як виглядає "цвинтар ракет" у Харкові, фото та відео

У Харкові з’явилося "кладовище ракет", якими російські окупанти розстрілювали мирні квартали обласного центру.

Світлину у своєму Instagram-акаунті оприлюднили Костянтин та Влада Ліберови.

За словами авторів фотографії, "кладовище ракет" у Харкові - не художня інсталяція чи арт-проєкт. Це зенітні або балістичні ракети, а також снаряди від ствольної або реактивної артилерії, якими ЗС РФ обстрілювали обласний центр з 24 лютого.

Місцеві мешканці запевняють, що раніше "кладовище ракет" було ще більшим, однако рятувальники ДСНС почали поступово розбирати цю гору.

"Майже кожен снаряд з цієї гори - чиєсь зруйноване життя або зруйнована домівка. Вони намагаються нас знищити, але ми все ще стоїмо", - йдеться у підписі до світлини, на якій можна побачити "кладовище ракет" у Харкові, інформує Апостроф .

Видання "Радіо Свобода", у свою чергу, за допомогою дрону продемонструвало масштаби "кладовища ракет" у Харкові. За словами журналістів, зібрані уламки бомб та снарядів будуть надані в якості доказів воєнних злочинів, які були скоєні російськими військовослужбовцями.

"Зібрані уламки досліджують експерти та слідчі Міжнародного кримінального суду", - йдеться у публікації.