Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік

Рада міністрів Італії, скликана прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Таким чином, військова допомога Києву для боротьби з російським вторгненням триватиме щонайменше упродовж 2023 року.

Мелоні продовжує дотримуватись започаткованої попереднім урядом Маріо Драгі лінії щодо допомоги Україні.

Очікується, що в наступні тижні уряд має видати шостий указ про допомогу Україні з урахуванням озвучених Україною потреб з огляду на зимовий період та посилення ракетних атак з боку Росії. Зокрема, розглядається надання Києву зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак Росії з повітря.