Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік

Рада міністрів одноголосно схвалила відповідну постанову, інформує ZN.ua.

Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
© president.gov.ua

Рада міністрів Італії, скликана прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, одноголосно схвалила постанову про продовження постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Таким чином, військова допомога Києву для боротьби з російським вторгненням триватиме щонайменше упродовж 2023 року.

Мелоні продовжує дотримуватись започаткованої попереднім урядом Маріо Драгі лінії щодо допомоги Україні.

Очікується, що в наступні тижні уряд має видати шостий указ про допомогу Україні з урахуванням озвучених Україною потреб з огляду на зимовий період та посилення ракетних атак з боку Росії. Зокрема, розглядається надання Києву зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак Росії з повітря.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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