Кремль намагається викликати відчуття паніки у Лукашенка
Все заради переконання його відкрито долучитись до війни в Україні, інформує
Російське керівництво має цілу схему заходів тиску на самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка, аби добитись від нього участі білоруських військових у війні в Україні, пише із посиланням на поінформовані джерела Володимир Кравченко у статті «Путін знову хоче Київ: чи буде наступ із Білорусі?».
«Москву не влаштовують викрутки Мінська, що застосовуються з 24 лютого, та опосередкована участь Білорусі у російсько-українській війні, коли територія союзної держави використовується як плацдарм для ведення бойових дій проти України», - зазначає оглядач.
Зокрема у самого Лукашенка намагаються викликати відчуття паніки. Особливими точками тиску є його страх втратити владу та переживання за сина Коленьку, що має підштовхнути самопроголошеного президента до рішення про безпосередню участь його країни у війні.
Причиною таких кроків є бажання російського лідера Владіміра Путіна таки захопити Київ, який в Москві вважають «матір'ю міст російських», та яке дозволить господарю Кремля відчути себе переможцем попри всі попередні поразки.
При цьому в Москві не виключають і радикальний план заходів щодо Аляксандра Лукашенка.