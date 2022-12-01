Кремль намагається викликати відчуття паніки у Лукашенка

Російське керівництво має цілу схему заходів тиску на самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка, аби добитись від нього участі білоруських військових у війні в Україні, пише із посиланням на поінформовані джерела Володимир Кравченко у статті «Путін знову хоче Київ: чи буде наступ із Білорусі?».

«Москву не влаштовують викрутки Мінська, що застосовуються з 24 лютого, та опосередкована участь Білорусі у російсько-українській війні, коли територія союзної держави використовується як плацдарм для ведення бойових дій проти України», - зазначає оглядач.

Зокрема у самого Лукашенка намагаються викликати відчуття паніки. Особливими точками тиску є його страх втратити владу та переживання за сина Коленьку, що має підштовхнути самопроголошеного президента до рішення про безпосередню участь його країни у війні.

Причиною таких кроків є бажання російського лідера Владіміра Путіна таки захопити Київ, який в Москві вважають «матір'ю міст російських», та яке дозволить господарю Кремля відчути себе переможцем попри всі попередні поразки.

При цьому в Москві не виключають і радикальний план заходів щодо Аляксандра Лукашенка.