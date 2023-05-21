«Нічого не відбувається, ніякої паніки немає»: У Білгородській області заявили про нічний обстріл

За словами губернатора, ніхто не постраждав.

Губернатор Білгородської області РФ Вячєслав Гладков заявив про нічний обстріл регіону. За його словами, під ударом опинилося місто Шебекіно, інформує ZN.ua.

«Нічого не відбувається, ніякої паніки немає»: У Білгородській області заявили про нічний обстріл
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Як стверджує російський губернатор, внаслідок обстрілу спалахнув полігон твердих побутових відходів. Ніхто з росіян, за словами Гладкова, не постраждав.

Пожежники начебто вже на місці. Гасять пожежу.

Нагадаємо, у Білгороді пізно ввечері, 20 квітня, пролунав вибух, внаслідок якого на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва. Згодом міністерство оборони РФ, коментуючи ситуацію, заявило про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Виходить, що російські військові фактично підтвердили, що завдали авіаційного удару по своєму місту.





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