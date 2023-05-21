«Нічого не відбувається, ніякої паніки немає»: У Білгородській області заявили про нічний обстріл

За словами губернатора, ніхто не постраждав.

Губернатор Білгородської області РФ Вячєслав Гладков заявив про нічний обстріл регіону. За його словами, під ударом опинилося місто Шебекіно, інформує ZN.ua .

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Як стверджує російський губернатор, внаслідок обстрілу спалахнув полігон твердих побутових відходів. Ніхто з росіян, за словами Гладкова, не постраждав.

Пожежники начебто вже на місці. Гасять пожежу.