«Нічого не відбувається, ніякої паніки немає»: У Білгородській області заявили про нічний обстріл
За словами губернатора, ніхто не постраждав.
Губернатор Білгородської області РФ Вячєслав Гладков
Як стверджує російський губернатор, внаслідок обстрілу спалахнув полігон твердих побутових відходів. Ніхто з росіян, за словами Гладкова, не постраждав.
Пожежники начебто вже на місці. Гасять пожежу.
Нагадаємо, у Білгороді пізно ввечері, 20 квітня, пролунав вибух, внаслідок якого на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва. Згодом міністерство оборони РФ, коментуючи ситуацію, заявило про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Виходить, що російські військові фактично підтвердили, що завдали авіаційного удару по своєму місту.