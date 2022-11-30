Зеленський назве втрати ЗСУ, "коли настане слушний момент" – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назве кількість загиблих та поранених українських військових на війні, розв’язаній Росією, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація, заявив речник президента України Сергій Никифоров виданню “ Суспільне ”.

Никифоров підкреслив, що інформація про втрати може вважатися достовірною лише в тому випадку, якщо її першоджерелом є верховний головнокомандувач ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ або міністр оборони.