Зеленський назве втрати ЗСУ, "коли настане слушний момент" – Офіс президента
Офіційно говорити про втрати ЗСУ наразі мають право Зеленський, Залужний і Резніков, інформує
Президент України Володимир Зеленський назве кількість загиблих та поранених українських військових на війні, розв’язаній Росією, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація, заявив речник президента України Сергій Никифоров виданню “
Никифоров підкреслив, що інформація про втрати може вважатися достовірною лише в тому випадку, якщо її першоджерелом є верховний головнокомандувач ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ або міністр оборони.
Таким чином речник президента прокоментував те, що на сторінці голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter 30 листопада з’явився пост з інформацією про те, що «Україна втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних», але згодом цей твіт зник, оскільки Ляєн не мала права публічно озвучувати втрати ЗСУ.