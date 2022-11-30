«Деградація Європи» та «миротворча місія РФ»: у Росії вирішили, про що знімати кіно

Міністерство культури Росії назвало пріоритетні теми для фільмів, на виробництво яких виділятиметься фінансова підтримка у 2023 році. Усього таких тем 17, одна з них присвячена «неоколоніальній політиці країн англосаксонського світу» та «деградації Європи», повідомляє «Медуза» .

Ще одна тема присвячена популяризації «героїзму та самовідданості російських воїнів у ході спеціальної військової операції в Україні». Зазначимо, що «спеціальною військовою операцією» в Росії називають війну в нашій країні, розв'язану за наказом Владіміра Путіна. Вживати ж слово «війна» заборонено, за його використання загрожує ув'язнення.