Столтенберг обнадіяв українців перспективою вступу до НАТО: "основна увага зосереджена..."

У НАТО заявили, що Росія не має права забороняти країнам приєднуватись до альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що основна увага альянсу наразі зосереджена на підтримці та перемозі України як суверенної держави.

Він додав, що найближчим часом чекати на приєднання України до альянсу не варто.

Україна зможе вступити до НАТО після закінчення воєнних дій.

Крім того, раніше повідомлялося, що НАТО посилює свою присутність від Балтійського моря до Чорного моря.

"Ми обговорювали безпеку у Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО та виклики, спровоковані незаконною війною Росії в Україні. У відповідь на агресію РФ НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО створює нові бойові групи.