Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн

Сьогодні в українському інформаційному просторі активно обговорюється остання заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якій вона заявила, що Україна у війні, яку розпочала Росія, втратила вже 100 тисяч військових. Відеозвернення, де вона про це розповідає, було опубліковане в мікроблозі політикині у Twitter. Проте не довго, через кілька годин ролик відредагували та перезалили.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Що не так з цією заявою?

Ні для кого не буде відкриттям, що тема втрат на війні для українців є дуже чутливою. Яким би не було це число, для нашого народу це велике горе. Та не слід забувати, що не всі сім'ї отримують звістки про загибель своїх рідних на війні. Деякі військові потрапляють у полон, деякі - вважаються зниклими безвісти. І рідні не знають нічого про їх місцеперебування.

Саме тому про втрати на війні мають право говорили лише три людини - президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков. Так, власне, і прокоментував заяву глави Єврокомісії прессекретар президента Сергій Никифоров.

Що стосується самої заявив, що її на сторінку фон дер Ляєн перезалили без шматка, де вона говорить про 100 тисяч втрат. А згодом директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант вже у себе в Twitter написала, що озвучені дані включають поранених та загиблих.

Та це не скасовує того факту, що глава Єврокомісії не уповноважена називати кількість втрат нашої армії у війні. До того ж без згадки про те, що стало джерелом такої інформації.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v — Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022

Реакція Генштабу

"втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення". Про це виданню УП заявив керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. На заяву глави Єврокомісії відреагували і в Генштабі. Там зауважили, що не можуть підтвердити цих даних, позаякзаявив керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.