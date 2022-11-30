Викрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фото

У результаті стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині правоохоронці затримала двох колаборантів з колишнього "МВД РФ ", які викрадали громадян до катівень

Про це інформує прес-центр СБ України, інформує Апостроф .

Під час захоплення міста колаборанти добровільно вступили до створеного окупантами "главного управленияМВД Херсонской области".

Після співбесіди з представниками ФСБ РФ одного із зловмисників призначили "слідчим" і поставили завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

Ще одного колаборанта призначили "патрульним полиції" у складі окупаційного органу, який брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян, до яких застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста, однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.