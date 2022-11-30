Викрадали українців для тортур: СБУ затримала двох зрадників країни в Херсонській області, фото

У результаті стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині правоохоронці затримала двох колаборантів з колишнього "МВД РФ", які викрадали громадян до катівень

Про це інформує прес-центр СБ України, інформує Апостроф.

Під час захоплення міста колаборанти добровільно вступили до створеного окупантами "главного управленияМВД Херсонской области".

Після співбесіди з представниками ФСБ РФ одного із зловмисників призначили "слідчим" і поставили завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

Ще одного колаборанта призначили "патрульним полиції" у складі окупаційного органу, який брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян, до яких застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста, однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-ФасоВійськові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо
Блок рекламы


Похожие новости
У Харкові та області розглядають питання скорочення комендантської годиниУ Харкові та області розглядають питання скорочення комендантської години
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Столтенберг обнадіяв українців перспективою вступу до НАТО: "основна увага зосереджена..."Столтенберг обнадіяв українців перспективою вступу до НАТО: "основна увага зосереджена..."
Окупанти почали відступати в Запорізькій області: подробиці та картаОкупанти почали відступати в Запорізькій області: подробиці та карта
Серед держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — ЧесноСеред держзрадників в Україні найбільше політиків та суддів — Чесно
Світає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктамиСвітає. Росія палає: у Брянській області спалахнув резервуар з нафтопродуктами
Фінляндія могла б навчати українців фінським системам озброєння – президент НіїністеФінляндія могла б навчати українців фінським системам озброєння – президент Ніїністе
Столтенберг: Очікую, що союзники по НАТО підтвердять рішення щодо членства України в альянсіСтолтенберг: Очікую, що союзники по НАТО підтвердять рішення щодо членства України в альянсі
Ця тема буде домінувати під час наших дебатів – очільник МЗС Чехії про вступ України до НАТОЦя тема буде домінувати під час наших дебатів – очільник МЗС Чехії про вступ України до НАТО
«Без суверенітету України не буде миру в Європі» – голова МЗС Польщі«Без суверенітету України не буде миру в Європі» – голова МЗС Польщі
Последние новости
Подгружаем последние новости