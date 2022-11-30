Латвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в Росії

Едгарс Рінкевичс закликає союзників не боятись ескалації, інформує ZN.ua.

Латвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в Росії
© Jean-Pol Schrauwen/Flickr

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах всередині Росії, адже вона відбиває атаки на свою критичну інфраструктуру. Але союзники, в тому числі США, стримують відправку зброї, яка може завдавати удари по ворогу, пише Bloomberg.

«Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для націлювання на ракетні об’єкти або аеродроми, звідки стартують ці операції», — заявив Рінкевичс у вівторок в інтерв’ю на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті.

Він додав, що союзникам не варто боятись ескалації.

Хоча США не вводили обмежень на те, як Україна використовує зброю, вони поки що відмовляються надавати засоби достатньої дальності для ударів усередині Росії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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