Латвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в Росії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах всередині Росії, адже вона відбиває атаки на свою критичну інфраструктуру. Але союзники, в тому числі США , стримують відправку зброї, яка може завдавати удари по ворогу, пише Bloomberg.

«Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для націлювання на ракетні об’єкти або аеродроми, звідки стартують ці операції», — заявив Рінкевичс у вівторок в інтерв’ю на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті.

Він додав, що союзникам не варто боятись ескалації.