Картина повторюється: репортаж NYT про чергове масове поховання на Херсонщині

Братську могилу виявили у Правдиному.

Картина повторюється: репортаж NYT про чергове масове поховання на Херсонщині
© КМДА, Олексій Самсонов

На півдні Херсонської області повторюється картина, що спостерігалася на сході України: виведення російських військ дає докази можливих воєнних злочинів, йдеться у статті The New Yourk Times.

Спочатку з’явилися маленькі шматочки кістки. Потім пара рук, зв’язаних на зап’ястях мотузкою. А потім лопата відкопала череп із кульовою дірою, роззявленим ротом, зубами, вкритими густою чорною брудом.

Попри те, що подібні сцени повторюються по всій Україні, куди б не відступали росіяни, у понеділок група селян і поліцейських здавалася приголомшеною, коли вони стояли біля краю братської могили в Правдиному, селі неподалік від Херсона.

Холодний дощ полив їхні спини, але вони не рухалися, поки могилу розкопували. Ніхто з селян навіть не знав прізвищ шести чоловіків, яких тут розстріляли, а потім поховали, але це не мало значення.

«Вони були українцями», – сказав прокурор Костянтин Подоляк. І тепер через це їхні останки лежать у неглибокій могилі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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