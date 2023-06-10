На Херсонщині окупанти дозволяють евакуюватися тільки власникам російських паспортів – Генштаб

Росіяни виганяють із вцілілих домівок людей, аби заселити туди окупантів.

Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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У Генштабі кажуть, що у населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області росіяни продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Йдеться про підрив дамби Каховської ГЕС.

Поза тим, за даними Генштабу, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей та розквартировують там військовослужбовців російських окупаційних військ.