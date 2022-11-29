Швеція надала Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги – глава МЗС

До пакета серед іншого ввійшли системи ППО та снаряди.

Швеція надала Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги – глава МЗС

Очільник МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом повідомив, що привіз в Україну найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги. Він відвідав Київ разом із міністрами закордонних справ країн Північної Балтії, передає «Укрінформ».

«Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та однострої, панцерники і 270 млн євро. Це такий пакет. Це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це – прорив, зовсім інший ступінь підтримки», – заявив Біллстрьом під час спільної пресконференції з очільником МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи.

Він запевнив, що фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку.





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