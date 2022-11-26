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2022-11-26
Сотні танків та БТР: в Росії показали могильник розбитої в Україні техніки
З початку повномасштабного вторгнення, станом на 21 листопада, армія Росії втратила щонайменше 8044 одиниць військової техніки. У мережі показали вражаючі кадри "цвинтаря" розбитого ворожого озброєння.
Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, інформує
Росіяни стягнули туди сотні своїх спалених в Україні танків та бронемашин.
"Звалище розбитої російської техніки в Білгородській області неподалік кордону з Україною. Виглядає переконливо. Скільки тут сотень спалених танків і бронемашин, порахувати складно", - пише Цаплієнко.
Олена Руденко, Апостроф