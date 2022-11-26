Сотні танків та БТР: в Росії показали могильник розбитої в Україні техніки

З початку повномасштабного вторгнення, станом на 21 листопада, армія Росії втратила щонайменше 8044 одиниць військової техніки. У мережі показали вражаючі кадри "цвинтаря" розбитого ворожого озброєння.

Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Апостроф .

Росіяни стягнули туди сотні своїх спалених в Україні танків та бронемашин.

"Звалище розбитої російської техніки в Білгородській області неподалік кордону з Україною. Виглядає переконливо. Скільки тут сотень спалених танків і бронемашин, порахувати складно", - пише Цаплієнко.