Сотні танків та БТР: в Росії показали могильник розбитої в Україні техніки

З початку повномасштабного вторгнення, станом на 21 листопада, армія Росії втратила щонайменше 8044 одиниць військової техніки. У мережі показали вражаючі кадри "цвинтаря" розбитого ворожого озброєння.

Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Апостроф.

Росіяни стягнули туди сотні своїх спалених в Україні танків та бронемашин.

"Звалище розбитої російської техніки в Білгородській області неподалік кордону з Україною. Виглядає переконливо. Скільки тут сотень спалених танків і бронемашин, порахувати складно", - пише Цаплієнко.


Олена Руденко, Апостроф





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