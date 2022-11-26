Російська опозиція вирішила заробити на горі українців: "Оцініть рівень цинізму"

Російська опозиція вирішила заробити на горі українців: "Оцініть рівень цинізму"

Російська опозиція вже зараз має претензії на кошти партнерів України та заморожені активи російської держави і олігархів.

На це звернула увагу експертка з виборчого законодавства та політичних процесів Ольга Айвазовська.

"Ця історія точно про негідність та бажання отримати повний профіт від програшу кремлівського режиму в середньо терміновій перспективі, але дуже високою ціною для українського народу.

Мене, звісно, дивує і місцями шокує наглість, але вона притаманна саме класу політиків, які не змогли нічого вдіяти в своїй країні, потім поїхали до комфортного Заходу, а згодом почали масштабну кампанію просування в м’якій формі, але антиукраїнських наративів.

Вони не виправдовують власного диктатора, звісно, але заперечують потребу широкого спектру санкцій та, в більшій мірі, відповідальності за дії всієї держави проти України та її народу. Ось це повідомлення від члена команди Навального не є новою тезою, але вона з-поза кабінетів європейських та американських політиків пішла в публічний простір.


Алексей Ионов, politeka.net





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