Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150

Дрони призначені для ведення розвідки й можуть бути оснащені кількома датчиками, інформує ZN.ua.

Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150
© Primoco UAV

Люксембург надав Україні шість безпілотників чеського виробництва Primoco One 150, які напередодні закупив з метою військової підтримки наших Збройних сил. Про це повідомило Міністерства оборони Люксембургу в коментарі Army Recognition.

Primoco One 150 має середній розмір – довжину 3,65 метра, розмах крил 4,85 м і висоту 1,25 м. Його максимальна злітна маса складає 150 кілограмів, а найбільший вантаж, який він може підняти, – 30 кг. Дрон здатен працювати протягом 15 годин і летіти на відстань до 200 км від наземної станції. Загалом же він може пролетіти дві тисячі кілометрів і піднятися на висоту до 3300 метрів.

Безпілотник призначений для ведення розвідки чи спостереження. Він оснащений електрооптичним інфрачервоним спостережним блоком, тепловізійним каналом і лазерним далекоміром, а також може бути доповнений іншими спеціалізованими датчиками.


Максим Царук, ZN.ua





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