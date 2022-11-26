Люксембург передав Україні шість безпілотників Primoco One 150

Люксембург надав Україні шість безпілотників чеського виробництва Primoco One 150, які напередодні закупив з метою військової підтримки наших Збройних сил. Про це повідомило Міністерства оборони Люксембургу в коментарі Army Recognition .

Primoco One 150 має середній розмір – довжину 3,65 метра, розмах крил 4,85 м і висоту 1,25 м. Його максимальна злітна маса складає 150 кілограмів, а найбільший вантаж, який він може підняти, – 30 кг. Дрон здатен працювати протягом 15 годин і летіти на відстань до 200 км від наземної станції. Загалом же він може пролетіти дві тисячі кілометрів і піднятися на висоту до 3300 метрів.

Безпілотник призначений для ведення розвідки чи спостереження. Він оснащений електрооптичним інфрачервоним спостережним блоком, тепловізійним каналом і лазерним далекоміром, а також може бути доповнений іншими спеціалізованими датчиками.