Президент Азербайджану відмовився від мирних переговорів з Вірменією через Макрона

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відмовляється від зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Брюсселі через те, що вірменська сторона запропонувала залучити до переговорів президента Франції Еммануеля Макрона. Алієв незадоволений реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і не бажає, щоб Макрон брав участь у мирних переговорах як посередник. Про це повідомляє DW .

«Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва - ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (глави Євроради - ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згоду на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Еммануель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться», - заявив азербайджанський президент на міжнародній конференції у Баку.

Алієв пояснив своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

«Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою. Далі була ще одна антиазербайджанська резолюція Національної асамблеї Франції, а потім - спроба Франції атакувати нас через саміт Франкофонії (Міжнародної організації франкомовних країн - ред.). Це неприйнятно, оскільки Франкофонія є гуманітарною організацією», - заявив Алієв.

6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Макрона та Шарля Мішеля зустрілися у столиці Чехії.

15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою «Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення міцного миру між двома країнами».

У резолюції Франкофонії «Про кризові ситуації в зоні франкомовних країн, їх подолання та зміцнення миру» була висловлена ??солідарність з членом організації.