Президент Азербайджану відмовився від мирних переговорів з Вірменією через Макрона

Алієв незадоволений реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, інформує ZN.ua.

Президент Азербайджану відмовився від мирних переговорів з Вірменією через Макрона

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відмовляється від зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Брюсселі через те, що вірменська сторона запропонувала залучити до переговорів президента Франції Еммануеля Макрона. Алієв незадоволений реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і не бажає, щоб Макрон брав участь у мирних переговорах як посередник. Про це повідомляє DW.

«Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва - ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (глави Євроради - ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згоду на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Еммануель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться», - заявив азербайджанський президент на міжнародній конференції у Баку.

Алієв пояснив своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

«Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою. Далі була ще одна антиазербайджанська резолюція Національної асамблеї Франції, а потім - спроба Франції атакувати нас через саміт Франкофонії (Міжнародної організації франкомовних країн - ред.). Це неприйнятно, оскільки Франкофонія є гуманітарною організацією», - заявив Алієв.

6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Макрона та Шарля Мішеля зустрілися у столиці Чехії.

15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою «Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення міцного миру між двома країнами».

У резолюції Франкофонії «Про кризові ситуації в зоні франкомовних країн, їх подолання та зміцнення миру» була висловлена ??солідарність з членом організації.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Новий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та РумуніїНовий скандал Орбана: прем'єр з'явився у шарфі з зображенням Угорщини, до складу його "включили" частини України та Румунії
Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідкаПісля енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Накидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупаціюНакидували зашморг, катували електрикою, погрожували ножем: історії від жителів Херсона, що пережили окупацію
РФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISWРФ виснажила свій арсенал високоточних ракет, але всеодно здатна найближчим часом завдати масованого удару – ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Президентка Угорщини визнала "очевидну" відповідальність Путіна за війну в УкраїніПрезидентка Угорщини визнала "очевидну" відповідальність Путіна за війну в Україні
Китай на засіданні Радбезу ООН закликав Київ до переговорів з РФКитай на засіданні Радбезу ООН закликав Київ до переговорів з РФ
Одіозний президент Хорватії не підтримав навчання ЗСУ в країні, знайшовши одразу кілька причинОдіозний президент Хорватії не підтримав навчання ЗСУ в країні, знайшовши одразу кілька причин
Влада Флориди хоче змінити закон, щоб допомогти ДеСантісу балотуватися в президентиВлада Флориди хоче змінити закон, щоб допомогти ДеСантісу балотуватися в президенти
"Розхитують українські регіони": кому вигідні штучні протести через відключення світла"Розхитують українські регіони": кому вигідні штучні протести через відключення світла
FT: У Європі назріває нова міграційна криза через наплив біженців, вони прибувають не лише з УкраїниFT: У Європі назріває нова міграційна криза через наплив біженців, вони прибувають не лише з України
The Hill: Трамп може «вилетіти» навіть з гонки за роль кандидата в президенти США від республіканцівThe Hill: Трамп може «вилетіти» навіть з гонки за роль кандидата в президенти США від республіканців
WP: Україні важко розширити свій наступ через сильну оборону РосіїWP: Україні важко розширити свій наступ через сильну оборону Росії
Син помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиціСин помер через три дні: з росії втік друг Путіна, який "знає багато секретів", подробиці
Токаєв залишається: ЦВК Казахстану оголосила попередні результати виборів президентаТокаєв залишається: ЦВК Казахстану оголосила попередні результати виборів президента
Последние новости
Подгружаем последние новости