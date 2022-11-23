Годі про переговори, українці воюють взимку з 2014 року. Просто дайте їм зброю — американський експерт

Еліот Коен вважає, що партнерам Києва слід припинити "недолугі переговори про переговори", інформує ZN.ua .

На думку експерта, Заходу варто припинити просувати наратив про те, що всі військові конфлікти завершуються дипломатією. Коен не згоден з цим твердженням і наводить приклади з історії, які свідчать про протилежне. Зокрема, війну Радянського Союзу з Афганістаном, яка завершилася виведенням радянських військ. А також війну США та Іраку 2003 року, яка завершилась капітуляцією останнього.

Американський професор наголошує: коли мова йде про виживання народу та його державності — жодні переговори неприйнятні. Крім того, Коен спростовує міф про те, що через важкі погодні умови взимку відвоювати власні території фактично неможливо.

“Твердження про те, що зима ускладнює військові операції майже до неможливості, безпідставні. США не вели зимової кампанії з часів Корейської війни, яка була 70 років тому. Українці ж воюють взимку щороку, починаючи з 2014-го. У цьому, як і в багатьох інших аспектах, західним експертам слід було б визнати, що ми можемо навчитися від українців більше про ключові аспекти сучасної війни, ніж вони від нас”, — пише Коен.

Професор університету Джона Хопкінса є стійким прибічником того, що Заходу просто необхідно озброїти ЗСУ необхідними засобами ураження і допомогти остаточно вигнати росіян з України. Він закликає припинити “недолугі переговори про переговори” і зробити те, що “зіграє на руку всім”, а саме надати системи ATACMS, танки Gepard та винищувачі F16, яких чимало на складах союзників.

На думку Коена, остаточна поразка росіян на полі бою стане каталізатором внутрішніх процесів у Кремлі, внаслідок яких зміниться чинна влада. Саме це повинно стати головною метою Заходу, вважає він.



