Іран передає Росії креслення та компоненти для безпілотників – CNN

Іран і Росія досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників у Росії і вже розпочався процес передачі відповідних креслень та компонентів. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у розвідці неназваної країни, яка уважно стежить за програмою озброєнь Ірану.

За інформацією CNN, через активну позицію США та союзників Тегеран, який раніше просто передавав Москві сотні безпілотників, був змушений переглянути цю модель співпраці. Дрони планують збирати на території Росії.

Мета полягає в тому, щоб Росія виготовила тисячі нових ударних безпілотників з використанням іранських компонентів і креслень, пояснило джерело. Якщо дві країни продовжать реалізацію цього плану, очікується, що виробництво може початися через кілька місяців і що безпілотники будуть використані Росією на полі бою в Україні наступного року.