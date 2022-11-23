"Ворог Росія": У Єревані відбувся протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна

У столиці Вірменії відбулися акції протесту проти візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), запланований на 23 листопада, інформує Апостроф.

Про це повідомляють журналісти "Радіо Азатутюн".

Зазначається, що антиросійські мітинги у Єревані влаштувала опозиційна політична сила "Національно-демократичний полюс".

Як інформують журналісти, люди скандували гасла: "ворог ОДКБ" та "ворог Росія". Так висловили невдоволення тим, що військовий блок цілком проігнорував Вірменію у конфлікті з Азербайджаном, не надавши жодної підтримки.

Опозиціонери наголосили, що приїзд лідерів "ворожих Вірменії" держав-членів ОДКБ, зокрема Росії, має отримати хорошу протидію. Протестувальники також вимагали виходу Вірменії зі складу ОДКБ.

Ще мітингувальники розгорнули на площі в Єревані українські прапори та скандували "Слава Україні – Героям слава!".


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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