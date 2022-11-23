"Ворог Росія": У Єревані відбувся протест перед самітом ОДКБ та візитом Путіна

У столиці Вірменії відбулися акції протесту проти візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), запланований на 23 листопада, інформує Апостроф .

Про це повідомляють журналісти "Радіо Азатутюн".

Зазначається, що антиросійські мітинги у Єревані влаштувала опозиційна політична сила "Національно-демократичний полюс".

Як інформують журналісти, люди скандували гасла: "ворог ОДКБ" та "ворог Росія". Так висловили невдоволення тим, що військовий блок цілком проігнорував Вірменію у конфлікті з Азербайджаном, не надавши жодної підтримки.

Опозиціонери наголосили, що приїзд лідерів "ворожих Вірменії" держав-членів ОДКБ, зокрема Росії, має отримати хорошу протидію. Протестувальники також вимагали виходу Вірменії зі складу ОДКБ.

Ще мітингувальники розгорнули на площі в Єревані українські прапори та скандували "Слава Україні – Героям слава!".