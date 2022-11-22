Україні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерів

Президент просить про конкретну допомогу містам та селищам напередодні зими, інформує ZN.ua.

Україні необхідно відновити понад дві тисячі міст та сіл: Зеленський просить про допомогу французьких мерів
© Офіс президента

Україні необхідно відновити близько 2 тисяч міст та сіл. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха. Про це наголосив Володимир Зеленський під час звернення до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції.

За його словами, під окупацію з 11 тисяч населених пунктів потрапили понад 3700.

"Нам удалося звільнити понад 800 населених пунктів, наслідки окупації – схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати - вони замінували, все, що встигли пограбувати - вони грабували", - сказав президент.

Загалом по Україні сотні тисяч будинків зруйновані чи пошкоджені обстрілами. Окупанти залишають по собі повністю зруйновану інфраструктуру.

Президент звернувся до французьких мерів і голів муніципалітетів надати конкретну допомогу українським містам і селам напередодні зими.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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