Після інциденту з ракетою, між Україною і Польщею немає кризи довіри – Дуда

Польський президент наголосив, що біля їхніх кордонів йде війна і люди повинні це розуміти, інформує ZN.ua.

Після інциденту з ракетою, між Україною і Польщею немає кризи довіри – Дуда
© Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що між Україною та його державою немає кризи довіри через ракетний інцидент у Пшеводові та різні оцінки ситуації з боку Варшави та Києва. Про це польський лідер розповів під час інтерв’ю Polsat News.

Йому нагадали, що президент Володимир Зеленський двічі "спростував" попередні висновки Польщі та США, що там нібито впала ракета української ППО. Дуда відповів, що певною мірою розуміє, чому так.

"Я не називаю це кризою взаємної довіри. Я просто вважаю, що за нашим кордоном йде війна, і серед неї стався нещасний випадок, який торкнувся нас. Будь ласка, подивіться на це так, що у президента Зеленського теж була різна інформація на місці. Так само як до нас надходила різна інформація", - сказав він.

Дуда підкреслив, що в інтересах Польщі мати "надійного сусіда через східний кордон – суверенну, незалежну державу, а не Росію".

"Україна така країна. Тим паче, було б добре, якби це була союзна, дружня держава, з якою можна вести справи, нація, з якою ми дружимо і з якою можемо співіснувати в нашій частині Європи", – сказав президент.

Очільник польської держави додав, що у них із Зеленським можуть бути "різні думки з різних питань", які, "ймовірно, обговорюватимемо", але український президент йому "подобається".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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