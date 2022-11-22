Після інциденту з ракетою, між Україною і Польщею немає кризи довіри – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що між Україною та його державою немає кризи довіри через ракетний інцидент у Пшеводові та різні оцінки ситуації з боку Варшави та Києва. Про це польський лідер розповів під час інтерв’ю Polsat News.

Йому нагадали, що президент Володимир Зеленський двічі "спростував" попередні висновки Польщі та США , що там нібито впала ракета української ППО. Дуда відповів, що певною мірою розуміє, чому так.

"Я не називаю це кризою взаємної довіри. Я просто вважаю, що за нашим кордоном йде війна, і серед неї стався нещасний випадок, який торкнувся нас. Будь ласка, подивіться на це так, що у президента Зеленського теж була різна інформація на місці. Так само як до нас надходила різна інформація", - сказав він.

Дуда підкреслив, що в інтересах Польщі мати "надійного сусіда через східний кордон – суверенну, незалежну державу, а не Росію".

"Україна така країна. Тим паче, було б добре, якби це була союзна, дружня держава, з якою можна вести справи, нація, з якою ми дружимо і з якою можемо співіснувати в нашій частині Європи", – сказав президент.

Очільник польської держави додав, що у них із Зеленським можуть бути "різні думки з різних питань", які, "ймовірно, обговорюватимемо", але український президент йому "подобається".