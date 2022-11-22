Die Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причини
Колишній пілот іранських ВПС пояснив, чому “Вартовим ісламської революції”, швидше за все, не подобаються поставки іранської зброї в Росію, інформує
Згідно з оцінками уряду України, Росія домовилася з Іраном про продаж 2200-2400 безпілотників, які Москва використовує у війні. Іранська опозиційна група «Організація моджахедів іранського народу», яка керує таємною мережею в країні, говорить навіть про 3500 апаратів.
Але колишній пілот ВПС Ірану Бабак Тагваї, який тепер живе в Лондоні, сказав
«Серійні номери збитих Schahed-131 і Schahed-136 говорять, що Росія отримала приблизно по 100 одиниць кожної моделі», - сказав він, додавши, що виробляти безпілотники не так легко, як кулемети чи гранати.
«Це складне виробництво, яка займає час. В кращому випадку Іран може щомісяця збирати 20 безпілотників, щоб потім передати їх Росії», - пояснив Тагваї.