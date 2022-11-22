Die Welt: Іран здатен виготовляти для Росії не більше 20 безпілотників на місяць, експерт назвав причини

Згідно з оцінками уряду України, Росія домовилася з Іраном про продаж 2200-2400 безпілотників, які Москва використовує у війні. Іранська опозиційна група «Організація моджахедів іранського народу», яка керує таємною мережею в країні, говорить навіть про 3500 апаратів.

Але колишній пілот ВПС Ірану Бабак Тагваї, який тепер живе в Лондоні, сказав Die Welt , що ці цифри перебільшені.

«Серійні номери збитих Schahed-131 і Schahed-136 говорять, що Росія отримала приблизно по 100 одиниць кожної моделі», - сказав він, додавши, що виробляти безпілотники не так легко, як кулемети чи гранати.

«Це складне виробництво, яка займає час. В кращому випадку Іран може щомісяця збирати 20 безпілотників, щоб потім передати їх Росії», - пояснив Тагваї.