Новий скрєпний стандарт: у Росії полковник генштабу попався на хабарі пральною машиною

У російських військових особлива пристрасть до пральних машин: окупанти масово мародерять їх в Україні, а полковники генштабу ЗС РФ просять хабар у вигляді цієї чудо-техніки, інформує Апостроф.

Про інцидент із хабарем у вигляді пралки повідомили в росЗМІ.

Співробітника головного управління Генштабу ЗСУ країни-терористки Росії полковника Івана Мертвищева звинувачують в отриманні хабара від військового комісара Об'єднаного військового комісаріату у вигляді пральної машини.

За таку корупційну схему військовий суд Москви відправив Мертвищева на два місяці під домашній арешт, щоб у нього було вдосталь часу "погратися", певно, з сакральною технікою для всіх російських військових. Однак, імовірно, пралку все ж конфіскують.

У мережі бурхливо відреагували на інцидент, називаючи пральні машини валютою військових з Росії:

  • "Пральна машина – це скрєпний сакральний предмет!"
  • "Що може НАТО проти таких кадрів? Плюнемо - і потонуть"
  • "Треба було цуценятами брати... Хортими...",
  • "І заздалегідь знають - чим давати!"


Ліза Бровко, Апостроф





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