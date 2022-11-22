Новий скрєпний стандарт: у Росії полковник генштабу попався на хабарі пральною машиною
У російських військових особлива пристрасть до пральних машин: окупанти масово мародерять їх в Україні, а полковники генштабу ЗС РФ просять хабар у вигляді цієї чудо-техніки, інформує
Про інцидент із хабарем у вигляді пралки повідомили в росЗМІ.
Співробітника головного управління Генштабу ЗСУ країни-терористки Росії полковника Івана Мертвищева звинувачують в отриманні хабара від військового комісара Об'єднаного військового комісаріату у вигляді пральної машини.
За таку корупційну схему військовий суд Москви відправив Мертвищева на два місяці під домашній арешт, щоб у нього було вдосталь часу "погратися", певно, з сакральною технікою для всіх російських військових. Однак, імовірно, пралку все ж конфіскують.
У мережі бурхливо відреагували на інцидент, називаючи пральні машини валютою військових з Росії:
- "Пральна машина – це скрєпний сакральний предмет!"
- "Що може НАТО проти таких кадрів? Плюнемо - і потонуть"
- "Треба було цуценятами брати... Хортими...",
- "І заздалегідь знають - чим давати!"