Втрати окупантів в Україні досягли нової круглої цифри

Збройні Сили України за 272 дні повномасштабної війни ліквідували близько 85 тисяч російських окупантів - це рекордні втрати окупаційно-терористичного війська РФ у її сучасній історії, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:

  • особового складу ? близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2895 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 5827 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1882 (+12) од,
  • РСЗВ – 395 (+2) од,
  • засоби ППО ? 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети ? 480 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
  • спеціальна техніка ? 161 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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