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2022-11-22
Втрати окупантів в Україні досягли нової круглої цифри
Збройні Сили України за 272 дні повномасштабної війни ліквідували близько 85 тисяч російських окупантів - це рекордні втрати окупаційно-терористичного війська РФ у її сучасній історії, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:
- особового складу ? близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ? 2895 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 5827 (+5) од,
- артилерійських систем – 1882 (+12) од,
- РСЗВ – 395 (+2) од,
- засоби ППО ? 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети ? 480 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
- спеціальна техніка ? 161 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф