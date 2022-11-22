Втрати окупантів в Україні досягли нової круглої цифри

Збройні Сили України за 272 дні повномасштабної війни ліквідували близько 85 тисяч російських окупантів - це рекордні втрати окупаційно-терористичного війська РФ у її сучасній історії, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 22 листопада повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у війні проти України:

особового складу ? близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,

танків ? 2895 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 5827 (+5) од,

артилерійських систем – 1882 (+12) од,

РСЗВ – 395 (+2) од,

засоби ППО ? 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ? 480 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,

спеціальна техніка ? 161 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.