Мобілізація в Україні: куди можуть відправити служити обмежено придатних громадян

Мобілізація в Україні триватиме до 19 лютого 2023 року. Повістки продовжують вручатими всім військовозобов'язаним, у тому числі й обмежено придатним громадянам, які у військовий час можуть бути мобілізовані разом із іншими.

Мобілізація в Україні: куди можуть відправити служити обмежено придатних громадян

Згідно із законом про загальну мобілізацію, обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну або тилову роботу. Також такі призовники можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє здоров'я.

Обмежено придатні громадяни можуть служити:

  • у штабах;
  • у підрозділах забезпечення;
  • територіальних центрах комплектування, установ, організацій;
  • навчальних закладах.
Мобілізація в Україні: куди можуть відправити служити обмежено придатних громадян

Терміни та тип служби залежать від рекомендацій військово-лікарської комісії, яка у своєму висновку вказує, які види служби та роботи протипоказані тим чи іншим громадянам у зв'язку з їхніми проблемами зі здоров'ям.

Нагадаємо, що обмежено придатні громадяни – це ті, хто не придатні до служби у мирний час, але придатні у воєнний час. Це означає, що від мобілізації їх не звільнено.

Відстрочку від 6 до 12 місяців та повне звільнення від мобілізації можуть отримати лише громадяни "з "білим квитком" після проходження медкомісії.

Повне звільнення від мобілізації дає "білий білет" категорії Г.

"Білий" квиток категорії Г можуть отримати особи, які страждають:

  • важкими венеричними хворобами (ВІЛ, сифілісом),
  • тяжкою формою цукрового діабету;
  • виразкою шлунка;
  • тяжкими психологічними хворобами (шизофренією, епілепсією, розумовою недостатністю);
  • прогресуючими захворюваннями зорового та слухового апарату;
  • відсутніми життєво важливими органами, кінцівками;
  • діагностованою глухотою та сліпотою.

Раніше повідомлялося, який випробувальний термін хочуть встановити для контрактників у лавах ЗСУ.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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