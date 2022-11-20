Atlantic Council: Іранський експорт безпілотників в Росію поставить під загрозу союзників США

Багато країн на Близькому Сході і за його межами можуть зіштовхнутися зі значно смертельнішою іранською зброєю, покращеною завдяки досвіду Москви у війні проти України, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Іранський експорт безпілотників в Росію поставить під загрозу союзників США
© Міноборони України

Дедалі активніше використання іранських безпілотників у російській війні проти України вказує на загрозу, яку становить така зброя Ірану як глобальних, так і регіональних масштабах. Результатом може стати розширення програми Тегерану з розробки безпілотників, підвищення поширення таких засобів, а також обмін знаннями між Росією і Іраном. Все це може завдати шкоди партнерам Заходу на Близькому Сході і за його межами.

Про це в статті для Atlantic Council Сет Францман, який займається дослідженням проблем безпеки і оборони на Близькому Сході. Він зауважує, рішення Москви купити іранські військові технології, зокрема, безпілотні апарати, відриває новий розділ в ірано-російських відносинах. Фактично була поставлена крапка в багаторічному періодні, в ході якого саме Іран шукав військові технології в Росії й інших більш розвинених у військовому плані державах.


Лесь Димань, ZN.ua





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