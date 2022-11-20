Все цінне забрали: фото розграбованого окупантами краєзнавчого музею у Херсоні

Після звільнення Херсону від російських окупантів почали з'являтися багато світлин з пограбованими квартирами, зоопарками, музеями та іншими місцями, де мародерили загарбники. Постраждав й Херсонський краєзнавчий музей, звідки росіяни вивезли всі експонати.

Відповідні фото опублікувало видання "Вгору", кореспонденти якого побували на місці злочину окупантів, інформує Апостроф.

У Херсонському краєзнавчому музеї до полномасштабного російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, було понад 170 тисяч експонатів.

Директорка цього музею Тетяна Братченко під час окупації Херсонської області пішла на співпрацю з Росією. За даними Офісу генпрокурора, вона була помічена у пропагандистських відео росіян, організовувала виставки для них та долучалася до "свят". Також колаборантка публічно висловлювала підтримку окупації Херсона та діяльності "Єдиної Росії" в місті.

Фото: vgoru.org

Фото: vgoru.org

Фото: vgoru.org

Фото: vgoru.org

Нагадаємо, Росія в Україні не лише вбиває людей, руйнує житлові будинки та цивільну інфраструктуру, але й знищує українську культуру. З початку війни росіяни зруйнували або пошкодили понад 400 культурних пам'яток в Україні. "Апостроф" розповідав, як відновити та захистити українську культуру.


Катерина Глянько, Апостроф





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