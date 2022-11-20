На саміті COP27 домовилися створити фонд відшкодування збитків від зміни клімату для «вразливих країн» — CNN

Делегати з майже 200 країн на кліматичному саміті COP27 домовилися про створення фонду для відшкодування збитків, завданих зміною клімату. Фонд покликаний допомогти вразливим країнам впоратися з кліматичними катастрофами. Про це повідомляє CNN .

Угода знаменує собою перший випадок, коли країни та організації погодилися створити фонд з відшкодування збитків для країн, вразливих до кліматичних катастроф.

Повна угода COP27, частиною якої є фонд, також підтвердила мету утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем, що є ключовою вимогою багатьох країн.

Але хоча угода є проривом у суперечливому переговорному процесі, вона не посилила формулювання щодо скорочення викидів парникових газів, які призводять до потепління на планеті.

В остаточному тексті також не згадується про поступову відмову від викопного палива, включаючи нафту і газ.

Учасники переговорів та неурядові організації, які спостерігали за переговорами, назвали створення фонду значним досягненням після того, як країни, що розвиваються, та малі острівні країни об'єдналися для посилення тиску.

«Домовленості, досягнуті на COP27, є перемогою для всього нашого світу», - сказав голова Альянсу малих острівних держав Молвін Джозеф.

Однак фонд не включає положення про відповідальність або компенсації, повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.

США та інші розвинені країни вже давно намагалися уникнути таких положень, які могли б привести до юридичної відповідальності та позовів з боку інших країн. І в попередніх публічних виступах представник США з питань клімату Джон Керрі говорив, що втрати і збитки - це не те ж саме, що і кліматичні репарації.

««Відшкодування» - це не той термін, який використовувався в цьому контексті. Ми завжди говорили, що розвиненому світу необхідно допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з наслідками кліматичних змін», - сказав Керрі.

Деталі того, як буде функціонувати фонд, залишаються туманними. Текст угоди залишає багато запитань щодо того, коли він буде створений і почне функціонувати, і як саме він буде фінансуватися. В угоді також згадується перехідний комітет, який допоможе закріпити ці деталі, але не встановлюються конкретні терміни.

І хоча експерти з питань зміни клімату святкували перемогу, вони також вказали на невизначеність у майбутньому.

«Цей фонд відшкодування збитків стане рятівним для бідних сімей, чиї будинки зруйновані, фермерів, чиї поля знищені, і жителів островів, які були змушені покинути свої рідні домівки. У той же час, країни, що розвиваються, залишають саміт без чітких запевнень про те, як буде здійснюватися нагляд за фондом відшкодування збитків», - сказала генеральний директор Інституту світових ресурсів Ані Дасгупта.

За словами експертів з питань клімату, домовленості щодо фонду були досягнуті значною мірою завдяки тому, що блок країн, що розвиваються залишався єдиним, отримуючи більше важелів впливу, ніж в минулі роки.

Для багатьох фонд є важкою багаторічною перемогою, яка була досягнута завдяки глобальній увазі до кліматичних катастроф, таких як руйнівна повінь у Пакистані цього літа, що привернула увагу світової спільноти.