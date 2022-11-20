У Варшаві з'явився проспект "Жертв російської агресії"

Управління міських доріг Польщі перейменувало пішохідно-велосипедну алею вздовж вулиці Бельведерської. Проспект отримав назву "Жертв російської агресії". Зміна назви алеї має як адміністративне, так і символічне значення. Проспект розташований поруч із посольством Росії та його колишнім культурним центром.

"Таким чином була реалізована ініціатива міських радників столичного міста Варшави, які, ухваливши у жовтні відповідну резолюцію, вирішили вшанувати пам'ять жертв нападу Росії на Україну", - йдеться у повідомленні Управління муніципальних доріг.

Як нагадав портал TVP.info, заяву про зміну назви проспекту подав радник з питань права та юстиції Філіп Фронцковяк, аргументувавши, що «необхідно зробити все можливе, щоб нехтування Росією принципами міжнародного співіснування не тривало».

Варшавський радник нагадав, що подібні дії вже були вжиті Вільнюсом та Прагою.