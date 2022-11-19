Для «військово-патріотичноого виховання» з окупованої Луганщини до Чечні окупанти вивезди 200 «важких» підлітків

Крім того, в ОРДЛО зачастили лояльні до Кадирова чиновники, інформує ZN.ua.

Для «військово-патріотичноого виховання» з окупованої Луганщини до Чечні окупанти вивезди 200 «важких» підлітків

До Чечні на «військово-патріотичне виховання» відправили 200 «важких» підлітків із території тимчасово окупованої Луганщини, яку російські окупанти називають «ЛНР», повідомили в Центрі стратегічних комунікацій (SPRAVDI). На тимчасово окупованиі території Донбасу приїздили посадовці, лояльні до глави Чечні Рамзана Кадирова.

«В Луганськ прибув лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану зі своїми прокурорами. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області. Результатом «співробітництва» стала незаконна відправка в Чечню на «військово-патріотичне виховання» 200 «важких» підлітків», – зазначили в SPRAVDI.

Також цього тижня в окупований Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченська співачка Еліна Муртазова».





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