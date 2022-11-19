Зеленський чітко продемонстрував готовність до припинення війни, але Кремль відповідає насильством - Посол США в ОБСЄ

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час виступу на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні заявив, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до мирних переговорів з Росією, але Кремль відповідає ще більшим насильством. Про це повідомляє Голос Америки.

«Україна вже продемонструвала готовність до щирих перемовин, але на ці дипломатичні кроки Росія відповіла ракетами» , - заявив посол.

Карпентер вкотре наголосив що, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах".

"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - сказав він.

"Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - додав дипломат.