В Німеччині офіцера запасу Бундесверу засудили за шпигунство на користь РФ

Офіцера запасу збройних сил Німеччини визнали винним у розвідувальній діяльності на користь Росії. Про це повідомляє DW .

Зокрема, Вищий земельний суд у Дюссельдорфі засудив до одного року та дев'яти місяців позбавлення волі умовно офіцера запасу Бундесверу Ральфа Г.

Підсудний з 2014 по 2020 роки постачав ГРУ РФ дані про систему резервістів Бундесверу, наслідки санкцій ЄС проти Росії, а також кіберінформацію.

За словами судді, чоловік мав «вкрай доброзичливу щодо Росії позицію і прагнення досягти популярності та значущості серед російських військовослужбовців». У суді зазначають, що Ральф Г. усвідомлював, що його дії можуть завдати шкоди інтересам Німеччини та США .

Прокуратура вимагала засудити його до двох років позбавлення волі умовно, а також штраф 25 тисяч євро. Адвокат засудженого наполягав на виправдувальному вироку, наголошуючи на тому, що передана інформація не була секретною та перебувала у відкритому доступі.