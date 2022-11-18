В Німеччині офіцера запасу Бундесверу засудили за шпигунство на користь РФ
Він постачав ГРУ дані про систему резервістів Бундесверу, наслідки санкцій ЄС проти Росії, а також кіберінформацію, інформує
Офіцера запасу збройних сил Німеччини визнали винним у розвідувальній діяльності на користь Росії. Про це повідомляє
Зокрема, Вищий земельний суд у Дюссельдорфі засудив до одного року та дев'яти місяців позбавлення волі умовно офіцера запасу Бундесверу Ральфа Г.
Підсудний з 2014 по 2020 роки постачав ГРУ РФ дані про систему резервістів Бундесверу, наслідки санкцій ЄС проти Росії, а також кіберінформацію.
За словами судді, чоловік мав «вкрай доброзичливу щодо Росії позицію і прагнення досягти популярності та значущості серед російських військовослужбовців». У суді зазначають, що Ральф Г. усвідомлював, що його дії можуть завдати шкоди інтересам Німеччини та США.
Прокуратура вимагала засудити його до двох років позбавлення волі умовно, а також штраф 25 тисяч євро. Адвокат засудженого наполягав на виправдувальному вироку, наголошуючи на тому, що передана інформація не була секретною та перебувала у відкритому доступі.
Слідство підкреслило, що Ральф Г. передав військовій розвідці РФ дані з так званої «Білої книги» Міноборони Німеччини ще до її опублікування. Сам засуджений повністю визнав, що надсилав документи російському військовому аташе.