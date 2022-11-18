Росіяни цієї ночі розстріляли родину з дітьми в Запорізькій області — ЗМІ

Цієї ночі в Запорізькій області російські військові розстріляли родину з двома дітьми. Про це пише УП , посилаючись на джерела в правоохоронних органах та СБУ , інформує ZN.ua .

"18.11.2022 (нічний час доби) російські окупанти за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми, - цитує ЗМІ слова свого джерела. - Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило".

За даними ЗМІ, зазначена вулиця на цей час оточена російськими військовими.