"Ми ніколи не переживали таку трагедію": з'явилися фото жертв падіння ракети в Польщі

"Ми ніколи не переживали таку трагедію": з'явилися фото жертв падіння ракети в Польщі

Жертвами падіння ракети у Польщі стали двоє чоловіків, які були зразковими сім'янинами та добрими працівниками.

62-річний Богуслав Вос та 60-річний Богдан Чушек загинули миттєво, повідомляє видання Mirror.

За словами мера Долгобичува Гжегожа Древника, ракета потрапила до єдиної сільськогосподарської будівлі.

Вос пропрацював майстром на зернопереробному підприємстві 40 років і жив із дружиною та літньою тещею, у нього залишилися двоє дорослих дітей.

Чупек жив у сусідньому селі Сетники та працював трактористом.

"Ми всі один одного знаємо, це невелике село. Ми ніколи не переживали такої трагедії. Вони були добрими людьми", - розповів місцевий мешканець.

Ще один місцевий поляк поділився моторошними деталями того дня.

"Богуслав, як завжди, пішов на роботу, і близько 16:00 його дружина зрозуміла, що трапилося щось погане. Сусіди хотіли зі співчуття відвідати його дружину, але вона не хотіла говорити, дивилася в далечінь і плакала. Вона була в страшному шоці".

До слова, Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох дав коментар щодо того, чи змінилися стосунки між Варшавою та Києвом після інциденту з ракетою.

Так, Кумох відповів, що ніякої підвищеної напруги між сторонами не було і запевнив, що також не було різких обмінів між президентами країн.

Польща, вибух у Польщі

"На Польщу не напали. У Польщі стався трагічний випадок. Звичайно, вина лежить на Росії, оскільки вона тероризує Україну", - наголосив Кумох.


Юлия Александрова, politeka.net





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