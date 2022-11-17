В Україні може з'явитися можливість одружуватися та розлучатися у метавсесвіті – Федоров
За його словами, що у міністерства є кілька варіантів першої послуги у метавсесвіті, інформує
Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров,
«У нас вже є кілька MVP (Minimum viable product – мінімально життєздатний продукт) у напрямку метавсесвіту, де ми хочемо почати надавати послуги та стати однією з перших країн у світі, яка це робить. Ми навіть працюємо над першою послугою, ми маємо кілька варіантів першої послуги. У нас є тестові майданчики... Поки ми не готові до тесту та презентації, але ми для себе вивчаємо, тому що розуміємо, що дивувати світ і привертати увагу і кошти всього світу потрібно буде метавсесвітом, там буде майбутнє точно. І однією з перших послуг ми розглядаємо, наприклад, можливість одружитися в метавсесвіті… До речі, і розлучитися – це теж питання безпеки…», - розповів Федоров.