В Україні може з'явитися можливість одружуватися та розлучатися у метавсесвіті – Федоров

За його словами, що у міністерства є кілька варіантів першої послуги у метавсесвіті, інформує ZN.ua.

В Україні може з'явитися можливість одружуватися та розлучатися у метавсесвіті – Федоров
Українцям можуть дозволити одружуватися у метавсесвіті
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Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, виступаючи на Київському економічному форумі, розповів про те, що деякі державні послуги незабаром можуть бути доступні у метавсесвіті. Одна з них – можливість укладати шлюб та розлучатися.

«У нас вже є кілька MVP (Minimum viable product – мінімально життєздатний продукт) у напрямку метавсесвіту, де ми хочемо почати надавати послуги та стати однією з перших країн у світі, яка це робить. Ми навіть працюємо над першою послугою, ми маємо кілька варіантів першої послуги. У нас є тестові майданчики... Поки ми не готові до тесту та презентації, але ми для себе вивчаємо, тому що розуміємо, що дивувати світ і привертати увагу і кошти всього світу потрібно буде метавсесвітом, там буде майбутнє точно. І однією з перших послуг ми розглядаємо, наприклад, можливість одружитися в метавсесвіті… До речі, і розлучитися – це теж питання безпеки…», - розповів Федоров.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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