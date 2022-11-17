Кремль хоче змусити Україну вести переговори за допомогою обстрілів: Пєсков зізнався у злочині

У диктатора країни-агресорки Росії Путіна заявили, що через відмову Зеленського від переговорів Україна тепер страждає від відсутності світла та тепла в багатьох районах регіонів країни.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков.

Спікер кремля сказав, що ракетні удари завдають по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу".

Пєсков сказав, що відсутність світла та тепла у багатьох районах України – це наслідки дій київської влади. Адже вона відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розуміння тексту і так далі, ось це всі наслідки, і про це теж треба говорити", - сказав спікер кремля.