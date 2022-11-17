Окупанти відкрили вогонь по своїх при відступі: епічне відео з'явилося у мережі

Окупанти відкрили вогонь по своїх при відступі: епічне відео з'явилося у мережі

Інцидент стався під час відступу росіян із Херсона. Через "дружній вогонь" один російський військовий отримав поранення.

Український блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував у Telegram майже двохвилинне відео з камери російського окупанта, на якому група російських солдат потрапила під "дружній вогонь".

Інцидент стався у Херсоні під час відступу російських військ на південному напрямку. Група військових РФ на катері, ймовірно, виконувала бойове завдання. На кадрах видно, що один із бойовиків спочатку кинув гранату в пришвартований човен, а потім відкрив вогонь по його двигуну.

У відповідь одразу ж із протилежного берега інші росіяни відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї, унаслідок чого один із бойовиків отримав поранення. З переляку вони попадали на дно катера, ховаючись від куль своїх товаришів по службі.

Окупанти безуспішно намагалися докричатися, що вони "свої", але вогонь з іншого берега не припинявся, через що солдатам довелося розвернути човен у протилежному напрямку та швидко йти з-під обстрілу.

"Я кермую, кажи куди, на право? Куди. Дов…б, там Херсон", — у паніці кричав окупант, очевидно не зорієнтувавшись на місцевості.


Алексей Ионов, politeka.net





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