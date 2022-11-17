NYT: Республіканці завоювали нижню палату Конгресу, але на що вони будуть здатні?

Невелика перевага, ідеологічні розбіжності і конкуренція різних блоків може зробити республіканську Палату представників некерованою, але це не означає, що Байдену буде від цього легше, інформує ZN.ua.

NYT: Республіканці завоювали нижню палату Конгресу, але на що вони будуть здатні?
© Florida Atlantic University Libraries

Завдяки слабким результатам перемога Республіканської партії в Палаті представників здається поразкою. Але хоч республіканці і не здобули таку більшість, як хотіли, вони все одно перемогли. І в нижній палаті Конгресу навіть з найменшою перевагою вони все одно можуть просувати свої цілі. Потрібно лише консолідувати 218 голосів.

Головне питання в тому, чи зможе Кевін МакКарті, якого у вівторок висунули на роль лідера нової республіканської більшості, забезпечити єдність, необхідну для виконання фундаментальних завдань, таких як фінансування роботи уряду. Про це пише New York Times, додаючи, що праворадикальні члени партії можуть перетворити життя МакКарті в кошмар, а саму Палату представників - у некерований безлад.

Перевага у кілька місць дозволить республіканцям взяти владу в свої руки. Вони зможуть встановлювати порядок денний, очолювати комітети, видавати повістки і створювати проблеми для президента Байдена за допомогою обіцяних розслідувань. Попри незадовільний результат на виборах, республіканці навряд чи погодяться співпрацювати з Байденом і, без сумніву, будуть поводитися агресивно, щойно візьмуть владу в свої руки. Для багатьох в цьому і була суть виборів. Їхній порядок денний - це розслідування, а не законотворча робота.

«Ми повинні невтомно наглядати за цією адміністрацію. Від політизації Департаменту юстиції до правил, які запроваджує кожне відомство і які скорочують робочі місця, - ми повинні пролити світло на дії і політичні невдачі цієї адміністрації», - сказав член Палати представників від штату Луїзіана і «другий номер» в таборі республіканців Стів Скаліс.

Для МакКарті це найгірша з можливих версій перемоги його партії. Значно менша кількість місць, ніж очікувалося, означає, що в Палаті представників буде менше республіканців з критичних округів, які могли б допомогти недопустити хаос.


Лесь Димань, ZN.ua





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