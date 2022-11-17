NYT: Республіканці завоювали нижню палату Конгресу, але на що вони будуть здатні?

Завдяки слабким результатам перемога Республіканської партії в Палаті представників здається поразкою. Але хоч республіканці і не здобули таку більшість, як хотіли, вони все одно перемогли. І в нижній палаті Конгресу навіть з найменшою перевагою вони все одно можуть просувати свої цілі. Потрібно лише консолідувати 218 голосів.

Головне питання в тому, чи зможе Кевін МакКарті, якого у вівторок висунули на роль лідера нової республіканської більшості, забезпечити єдність, необхідну для виконання фундаментальних завдань, таких як фінансування роботи уряду. Про це пише New York Times , додаючи, що праворадикальні члени партії можуть перетворити життя МакКарті в кошмар, а саму Палату представників - у некерований безлад.

Перевага у кілька місць дозволить республіканцям взяти владу в свої руки. Вони зможуть встановлювати порядок денний, очолювати комітети, видавати повістки і створювати проблеми для президента Байдена за допомогою обіцяних розслідувань. Попри незадовільний результат на виборах, республіканці навряд чи погодяться співпрацювати з Байденом і, без сумніву, будуть поводитися агресивно, щойно візьмуть владу в свої руки. Для багатьох в цьому і була суть виборів. Їхній порядок денний - це розслідування, а не законотворча робота.

«Ми повинні невтомно наглядати за цією адміністрацію. Від політизації Департаменту юстиції до правил, які запроваджує кожне відомство і які скорочують робочі місця, - ми повинні пролити світло на дії і політичні невдачі цієї адміністрації», - сказав член Палати представників від штату Луїзіана і «другий номер» в таборі республіканців Стів Скаліс.

Для МакКарті це найгірша з можливих версій перемоги його партії. Значно менша кількість місць, ніж очікувалося, означає, що в Палаті представників буде менше республіканців з критичних округів, які могли б допомогти недопустити хаос.