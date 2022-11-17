Будівлю Управління поліції в Херсоні довелось підірвати, бо її замінували росіяни

Окупанти замаскували вибухівку в приміщенні.

Будівлю Управління поліції в Херсоні довелось підірвати, бо її замінували росіяни
© Скріншот з відео

Російські окупаційні війська перед відступом із Херсона замінували одне з приміщень Головного управління поліції Херсонської області, тож його довелося підірвати. Про це у своєму Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння, – написав Ігор Клименко. – Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо».

Він зазначив, що це є демонстрацією того, чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти?

Всього поліцейські сапери, за інформацією Клименка, з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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