Будівлю Управління поліції в Херсоні довелось підірвати, бо її замінували росіяни

Російські окупаційні війська перед відступом із Херсона замінували одне з приміщень Головного управління поліції Херсонської області, тож його довелося підірвати. Про це у своєму Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння, – написав Ігор Клименко. – Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо».

Він зазначив, що це є демонстрацією того, чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти?