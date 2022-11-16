Єврокомісія закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської зони Хорватію, Румунію та Болгарію

Розширення Шенгенської зони зміцнить безпеку ЄС, вважають в ЄК, інформує ZN.ua.

Єврокомісія закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської зони Хорватію, Румунію та Болгарію
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Європейська комісія закликала Раду Європейського Союзу включити до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни «ефективно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору», йдеться у заяві ЄК.

"Протягом багатьох років ці держави вносили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони... Хоча Болгарія, Румунія та Хорватія вже частково пов'язані шенгенськими правилами, внутрішній прикордонний контроль із країнами Шенгену все ще існує, і вони не користуються всіма перевагами членства. Тому вимогою щодо цих країн є визнання їх частиною Шенгенської зони", - зазначається в повідомленні.

8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ має проголосувати за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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