Єврокомісія закликала Раду ЄС прийняти до Шенгенської зони Хорватію, Румунію та Болгарію
Розширення Шенгенської зони зміцнить безпеку ЄС, вважають в ЄК, інформує
Європейська комісія закликала Раду Європейського Союзу включити до Шенгенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію, оскільки ці країни «ефективно виконали всі умови для приєднання до безвізового простору»,
"Протягом багатьох років ці держави вносили значний внесок у нормальне функціонування Шенгенської зони... Хоча Болгарія, Румунія та Хорватія вже частково пов'язані шенгенськими правилами, внутрішній прикордонний контроль із країнами Шенгену все ще існує, і вони не користуються всіма перевагами членства. Тому вимогою щодо цих країн є визнання їх частиною Шенгенської зони", - зазначається в повідомленні.
8 грудня Рада юстиції та внутрішніх справ має проголосувати за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенгенській зоні без внутрішнього прикордонного контролю.