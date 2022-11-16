Верховна Рада перейменувала відоме військове містечко

У середу 16 листопада, Верховна Рада України перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко, інформує Апостроф .

Депутат опублікував скріншот проекту ухвали про перейменування міста на Звягель. Таким чином, місту повертається його історична назва, яку він носив до 1795, а також у період з 1941 по 1944 роки.

Цей населений пункт має багаторічну історію, а також відомий тим, що в ньому розташовані військові частини. У зв'язку з цим його ще називають "військовим містечком".

Саме тут 1871 року народилася українська поетеса Леся Українка.