Пацкан підтвердив написання заяви про відставку та звинуватив НАБУ в підставі

Голова Рахункової палати України Валерій Пацкан підтвердив, що написав заяву про відставку. Про це він написав у своєму Facebook.

«Написав заяву про відставку», - заявив він.

Пацкан зазначив, що Рахункова палата планувала низку аудитів, в тому числі антикорупційної та правоохоронної сфери, однак після офіційного повідомлення про ці плани Національне антикорупційне бюро «вирішило не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими».

«З «гостинцем» - вручили підозру мені як ініціатору перевірки. … І тут треба зупинитися», - написав він та звинуватив НАБУ в «політичних розборках».

«Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку», - додав він.