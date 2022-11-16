ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів за добу: зведення Генштабу

Продовжується повномасштабна війна з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 82 710 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 630 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано,

танків ? 2 871 (+10) од.,

бойових броньованих машин ? 5 797 (+24) од.,

артилерійських систем – 1 860 (+10) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО ? 209 (+1) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

гелікоптерів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),

крилатих ракет - 474 (+75),

кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 360 (+9) од.,

спеціальної техніки – 160 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.