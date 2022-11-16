Новостей.COM ⇒
2022-11-16
ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів за добу: зведення Генштабу
Продовжується повномасштабна війна з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 82 710 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 630 загарбників та знищено багато військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 871 (+10) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 797 (+24) од.,
- артилерійських систем – 1 860 (+10) од.,
- РСЗВ – 393 (+0) од.,
- засобів ППО ? 209 (+1) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- гелікоптерів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
- крилатих ракет - 474 (+75),
- кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 360 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 160 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф