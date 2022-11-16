"Україна підриває всі мости": прикордонники Лукашенка повідомили про напружену ситуацію на кордоні

"Україна підриває всі мости": прикордонники Лукашенка повідомили про напружену ситуацію на кордоні

Білоруські прикордонники повідомили, що Україна замінувала прикордонні території та підірвала мости.

Про це в ефірі білоруського каналу СТВ заявив голова Держприкордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо, його цитує БелТА.

"Зусилля української сторони зосереджені на нарощуванні прикриття кордону інженерними загородженнями. Приграниччя з Білоруссю в Україні заміновано, практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку зірвані. Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку. Всі дороги непроїзні", - заявив голова прикордонного комітету Анатолій Лаппо.

Раніше стало відомо , що білоруським прикордонникам не сподобалося укріплення кордону з боку України.

Як повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі, Збройні сили України нібито "руйнують дороги" та "об'єкти інфраструктури".

Прикордонники Лукашенка навіть оприлюднили відео нібито з мінуванням.

"Черговий такий факт зафіксовано 9 листопада", - написали у відомстві Білорусі.


Юлия Александрова, politeka.net





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