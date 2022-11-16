Дмитро Комаров показав російську ракету, яка застрягла на кухні житлового будинку на Харківщині

Росія після тимчасового затишшя завдала масованого удару по Україні. 15 листопада окупанти випустили понад 90 ракет - поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Дмитро Комаров на тлі нового терору росіян показав фотографію, зроблену під час поїздки на Харківщину, інформує Апостроф.

Український телеведучий і журналіст опублікував в Instagram знімок, на якому видно фрагмент ракети, яка застрягла в одній із обстріляних багатоповерхівок. "Це фото я зробив на Харківщині. У звичайному житловому будинку. На кухні. На жаль, подібні кадри нас уже не дивують. На фотографії хвостова частина від "Смерчу", - розповів Комаров.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Але зараз йтиметься про інші ракети, якими нас тероризує Росія. Учора вся Україна пережила черговий масований ракетний обстріл крилатими ракетами, переважно з моря. На жаль, ми звикли до цього і вже не дивуємося прильотам, а просто в тривозі дзвонимо і пишемо рідним. Росіяни, які ганебно втекли з Херсона і програють війну на всіх фронтах у реальному бою, від безсилля знову і знову повертаються до улюбленої "військової" тактики - обстрілу житлових будинків та енергетичної інфраструктури України", - додав Дмитро.

Комаров зазначив, що ворог воює проти найнезахищеніших людей. Найбільше страждають діти, молоді мами, вагітні жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю, для яких відсутність тепла і світла є особливо критичною.

"Вчора більшість російських ракет були запущені з кораблів, що базуються в Чорному і Каспійському морях. Більшість тисяч ракет, запущених по Україні з 24 лютого, також вилетіли з кораблів. Немає сумнівів, що Росія продовжить битися з підстанціями і підносити вимкнення світла, ніби військові перемоги. Чи лякає це нас? Ні. Ми давно готові до такого сценарію. Чи чесний це бій? Ні. Чи буде Україна вживати адекватних заходів? Так", - підкреслив він.

Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров нагадав, що зменшити кількість ракет по наших містах здатні морські дрони та закликав українців приєднатися до державної ініціативи UNITED 24 та зробити свій внесок у перший у світі український флот морських дронів.

"Чим більше дронів - тим більше російських кораблів підуть у відомому напрямку, разом зі своєю країною в черговий раз пробивши дно. А до нас полетить менше ракет", - зазначив ведучий програми "Світ навиворіт".


Наталка Лавринець, Апостроф





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